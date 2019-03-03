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بين الناس

سكان حدائق المعادى يستغيثون من انتشار الكلاب الشرسة

الأحد 03/مارس/2019 - 04:00 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث سكان حدائق المعادى، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، من تضررهم من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.

وقال الأهالى فى رسالتهم: "نحن سكان شارع النزهة بحدائق المعادي "تقسيم المساحة" نعانى من انتشار الكلاب الضالة منذ فترة دون تحرك من حي المعادي للحد من انتشارها، مما أدى لتزايدها بشكل كبير، وهي شرسة وتهاجم الأطفال والكبار".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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