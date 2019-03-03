سانتياجو سولاري..النسخة المضروبة من زيدان

في 29 أكتوبر من العام المُنصرم خرجت إدارة ريال مدريد لتُعلن عن تعيين سانتياجو سولاري مدربًا للفريق الملكي بشكل مؤقت، وسط حالة من القلق من الجماهير والصحافة المقربة من النادي، وبقي السؤال عند أغلبهم هل سيكون "سولاري" نسخة مجددة من تجربة زيدان؟.



مرت الأيام واستقرت النتائج للفريق الملكي بـ 8 انتصارات في أول 10 مباريات في جميع المسابقات، كما أن الطفرة التي صاحبته في النتائج هي "تغيير الدماء" بعد رحيل لوبيتيجي، لتعود إدارة بيريز وتخرج علينا في الثالث عشر من نوفمبر، وتُعلن أن سولاري مدربًا دائما حتى 2021.



اعتقد الجميع أن بيريز وجد ضالته في ابن النادي الملكي دون الحاجة إلى البحث والاستقصاء عن مدرب عالمي ذو خبرة ينتشل الفريق، كما أن تجربة زيدان من الممكن أن تتكرر مرة واثنين وثلاثة.



ولكن كل هذه الأحلام تبددت مع ظهور الفكر التكتيكي الحقيقي لـ سولاري ممثله في طريقة الـ 4-3-3 الكلاسيكية ، حسب أغلب الآراء التحليلية، وظهور العقم الفني أثناء المباريات والتبديلات الكلاسيكية المتوقعة، وغياب شخصية القائد على الخطوط.



وكان آخر ظهور لهذا الفكر الخسارة أمام برشلونة في أقل من 72 ساعة، حيث نجح البرسا في تسجيل 3 أهداف من 4 تسديدات فقط في المباراة الأولى، وفي الثانية ومع تكرار نفس السيناريو دون التعلم منه، حيث لم تكن هناك الفاعلية الواضحة من برشلونة وتفوق الملكي في التسديد بـ 17 كرة مقابل 10 لـ أبناء الكامب نو.



ويعبر دوري الأبطال بصيص الأمل لـ سولاري في الفترة الماضية بعد الخروج من الكأس وتبديد أحلام الليجا، وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام وجوزيه مورينيو الأقرب لخلافته في الفترة المقبلة.





