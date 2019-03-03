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رياضة

حصاد أخبار النادي الأهلي السبت 2 - 3 - 2019

الأحد 03/مارس/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
القسم الرياضى
شهد يوم السبت 2 - 3 - 2019، عددا من الأخبار داخل النادي الأهلي، وكان أهمها يخص الفريق الأول الذي يخوض استعداداته لمباراة بتروجيت في الدوري المصري.

وإليكم أخبار الأهلي :

الأهلي يكشف تفاصيل إنشاء 10 أكاديميات للنادى فى إفريقيا
عقدت اللجنة المكلفة من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بملف أكاديميات الأهلي في الخارج والتي يترأسها محمد الجارحي، عضو المجلس، اجتماعا اليوم السبت بمقر النادي بالجزيرة؛ لاستكمال المناقشات حول جميع البنود الخاصة بملف الأكاديميات الجديدة التي يرغب الأهلي في إنشائها في الوطن العربي وإفريقيا

العامري فاروق داخل نادي الزمالك.. اقرأ التفاصيل
حرص العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مباراة الأهلي والزمالك بدوري سوبر السلة بالدوري الثاني والتي تلعب داخل نادي الزمالك الآن.

شباب الأهلي يهزم الجونة برباعية في بطولة الجمهورية
حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ فوزًا كبيرًا على الجونة، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ ٢٤ من دوري الجمهورية للشباب.

سباستيان يقود فقرة العرضيات في مران الأهلي
قاد سباستيان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات فنية خاصة بالكرات العرضية لعدد من اللاعبين خلال المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

جلسة في الجيم لـ عمرو السوليه لعلاج شد العضلة الأمامية
أدي عمرو السولية، تدريبات تأهيلية في «الجيم» على هامش مران الفريق مساء السبت.

عمرو جمال يواصل برنامجه التأهيلي
يواصل عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استكمال برنامجه التأهيلي تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي، وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

الأهلي يتلقى موافقة مبدئية على حضور 10 آلاف مشجع أمام شبيبة الساورة الجزائري
تلقى النادي الأهلي موافقة مبدئية على حضور 10 آلاف مشجع للنادى الأهلى، فى مباراته أمام شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.





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