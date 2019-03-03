قيادات الداخلية تباشر أعمال رفع كوبري المشاة من طريق الإسكندرية الزراعي.. صور





وجاءت التحويلات كالتالي: القادم من بنها اتجاه القاهرة، كوبري طوخ يمكنه الدخول من جانب بنزينة مصر اتجاه المزلقان من أمام مدرسة الصنايع، وتخطى غرب السكة الحديد والتوجه للجهة الغربية من السكة الحديد اتجاه الطريق مره أخرى، اتجاه القاهرة، والقادم من القاهرة اتجاه بنها، يمكنه دخول اتجاه مزلقان ذكي، طريق سنهره، منطقة طوخ، اتجاه الطريق الزراعي مرة أخرى، والقادم من السلام، الصعود محور شبرا بنها الحر، يمكنه استكمال الطريق والنزول من منزل باسوس اتجاه القناطر.



وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانهيار كوبري على سيارة نقل، وعلى الفور وجه اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بانتقال الخدمات المرورية إلى موقع الحادث، وتم إغلاق الاتجاهين تماما، ولم ينتج عن الحادث سقوط أي ضحايا.

تباشر قيادات وزارة الداخلية أعمال رفع كوبري مشاه كفر الجمل المنهار من نهر طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.ويشرف على الأعمال اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، واللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.وكانت الإدارة أعلنت عن التحويلات المرورية لطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بعد انهيار كوبري بمنطقة طوخ.