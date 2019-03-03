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رياضة

حصاد الزمالك السبت 2-3-2019

الأحد 03/مارس/2019 - 01:26 ص
عمر سلامة
يرصد لكم موقع صدى البلد البلد أهم أخبار نادى الزمالك اليوم السبت:

بعثة الزمالك تصل انجولا
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى أنجولا، بعد رحلة طيران شاقة ، لمواجهة فريق بترو اتليتكو الانجولي ، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية، والمقرر لها غدا الأحد ، فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

٢٣ مارس.. نظر طعون الزمالك لحل اللجنة الأوليمبية
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة من رئيس نادى الزمالك على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لجلسة 23 مارس المقبل

كهربا: بعض جماهير الزمالك خونة
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن محمود عبدالمنعم "كهربا" اتهم، بعض الجماهير التي حضرت لقاء بترو أتليتكو الأخير في الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، الذي أقيم يوم الأحد الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالخيانة.

الزمالك يفاوض نجم وادي دجلة
يبذل مسئولو نادي الزمالك محاولات مكثفة خلال مفاوضاتهم مع محمد عبدالعاطي لاعب وسط فريق دجلة، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كدمة قوية لنجم الزمالك في مباراة سموحة
تعرض محمد عنتر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بكدمة في وجه القدم، خلال مشاركته مع فريق الشباب بالنادي مواليد 97، اليوم في مباراة سموحة في دوري الجمهورية.

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