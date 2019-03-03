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يهمل شقيقته 12 عاما ويصرف معاشها على أسرته.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 03:58 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
عرضت الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، تقريرا يرصد إهمال شقيق لشقيقته لمدة 12 عاما بدون علاج بسبب الفقر.

وأوضح التقرير، إهمال رجل لشقيقته المسنة لمدة 12 عاما وحبسها فى غرفة منفردة، بسبب عدم قدرته على تحمل تكاليف علاجها ويقوم بصرف معاشها على أسرته لسوء ظروفه المعيشية.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط: "الدولة مقررة لها معاش ولكن من الواضح أنها لايصرف عليها"، لافتا إلى أن أهم شيء الآن هو متابعة حالته الصحية".

وأضاف اللواء جمال نور الدين: "من المقترح فرش غرفتها من خلال الشئون الاجتماعية والمتابعة من أجهزة المحافظة بصفة دورية أو نفضل إقامتها فى إحدى دور الرعاية".

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