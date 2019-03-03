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أخبار العالم

قرار عاجل من بن سلمان بشأن طفلين سعوديين

الأحد 03/مارس/2019 - 12:53 ص
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
حسام رضوان
أصدر محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قرارا عاجلا بعلاج الطفلين مشاري وجنى القحطاني في الخارج من مرض مزمن، استجابة إلى طلب والدهما.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، كان أمير منطقة عسير، أخبر ولي العهد بحالة الطفلين، وبدور أصدر توجيهات فورية بعلاجهما.

وأضافت الصحيفة أن الطفلين يعانيان من مرض وراثي ناتج عن خلل جيني، يتسبب في تكون بثور وفقاقيع على الجلد، كما تعمل على تآكله.

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