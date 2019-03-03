منقذ المواطنين بحادث محطة مصر: لدي خبرة في إطفاء الحرائق.. فيديو

روى محمد عبد الرحمن، منقذ المواطنين بحادث محطة مصر، تفاصيل حدوث الواقعة قائلا :" وإحنا شغالين لقيت الناس بتقول وسعوا وسعوا، والجرار كان جاي بسرعة بدون سائق واصطدم بالرصيف وانفجر ".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج " واحد من الناس "، المذاع عبر فضائية " النهار "، أن المواطنين كانوا في انتظار القطار المتجه إلى الإسكندرية، موضحا انه اثناء اصطدام الجرار بالرصيف تفاجأ بحدوث انفجار رهيب لم يحدث من قبل.



وأوضح أنه لديه خبرة في إطفاء الحرائق وفقا لطبيعة عمله بالشركة الوطنية لإدارة عربيات النوم، لذلك تمكن من تقديم الدعم للمصابين، بالرغم من خطورة الموقف.



وتابع: "بعد وقوع الحادث مباشرة لحظة استنجاد إحدى السيدات لإنقاذ ابنها، استخدمت جركن المياه لإنقاذه، وأحد المواطنين استنجد بي من أجل إخماد النار من عليه ومسك فيا، وقالي طفيني حرام عليك وأنا مش عارف أعمل إيه".



وأوضح أنه في فترة وجيزة للغاية تواجد رجال الحماية المدنية والإسعاف من أجل إنقاذ المصابين والتعامل مع الموقف.