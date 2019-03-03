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محافظات

محافظ القليوبية: تحويل حركة المرور من الطريق الزراعي أمام كوبري طوخ

الأحد 03/مارس/2019 - 03:04 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
واصلت معدات وأوناش مرور القليوبية والمهندسين والفنيين بالهيئة العامة للطرق والكبارى فى متابعة إصلاح كوبرى المشاة الذى وقع أمام قرية كفر الجمال على الطريق الزراعى السريع عند الكيلو 32 بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية إثر اصطدام سيارة ذات أطوال عالية به قادمة من القاهرة اتجاه بنها.

ويتابع الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية واللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اعمال اصلاحات الكوبرى من موقع الحادث يرافقهما الاجهزة التنفيذية لفتح الطريق للمرور في الاتجاهين وتسيير حركة المركبات.

وكشف المعاينة من الأجهزة المعنية أن الكوبري تابع للهيئة العامة للطرق والكبارى والانهيار بسبب تصادم سيارة نقل ثقيل محملة بمعدة ذات أطوال فوق المسموح بها مما أدى إلى اصطدامها بالكوبري وانهياره

وقال محافظ القليوبية إنه تواصل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة التي تتواجد حاليًا موقع الحادث، وتم تحويل حركة المرور من الطريق الزراعي بسبب الواقعة لمنع التكدس المروري بالطريق وسرعة التعامل مع الحادث ورفع الكوبري المنهار وتسيير حركة المرور.

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