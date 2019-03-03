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رياضة

أبو ريدة: إقبال دولي كبير على المشاركة في قرعة كأس الأمم الأفريقية

الأحد 03/مارس/2019 - 01:28 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن احتفاء مسئولي الاتحادات في مختلف قارات العالم بتنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الصيف المقبل.

وقال هاني أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت:" رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أبلغني بأنه يعتزم حضور قرعة كأس الأمم الأفريقية يوم 13 إبريل، بالرغم من أنه لديه التزامات واجتماع جمعية عمومية لاتحاده قبل ليلة إجراء القرعة بيومين".

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "بالإضافة إلي رئيس إتحاد أمريكا الشمالية الذي أبلغني برغبته في حضور مراسم القرعة، فهناك عدد كبير يفوق الوصف يريد الحضور، فنحن نحاول التقليل من أنفسنا لكن مصر تمثل قيمة كبيرة بالنسبة للعالم".

وتابع أبو ريدة:" كبرى الشركات الراعية للبطولة أيضا بدأت في الحجز معنا من أجل إقامة جمعياتها العمومية في مصر، وهذا شئ لم يحدث في بطولات الأمم منذ عام 2006".

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