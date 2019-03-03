الخشت: جامعة القاهرة حصلت على المركز 101 عالميا في الصيدلة بالتصنيف البريطاني

قال محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تقدمت بنسبة 100% في التصنيف البريطاني للتخصصات، مقارنة بعام 2017، موضحا أن الجامعة دخلت التصنيف البريطاني هذا العام بـ 4 تخصصات إضافية ليكون عدد التخصصات التي تشارك بها جامعة القاهرة 20 تخصصا.



وأضاف الخشت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " مانشيت " المذاع على قناة " أون إي": "حصلنا على المركز 201 على العالم في تخصص اللغات الحديثة، كما دخلنا بتخصص الاقتصاد والاقتصاد القياسي، وحصلنا على المركز 101 على العالم في تخصص الصيدلة وعلم الأدوية والهندسة الإنشائية والمدنية".



وتابع: "كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حققت تقدما كبيرا للغاية، لأنها شاركت بتخصص الاقتصاد والاقتصاد القياسي في التصنيف البريطاني للتخصصات، وسنهتم في الفترة القادمة بتحويل المجلات المحلية في الكليات إلى الصفة الدولية مع دعم الباحثين فيها مثل كلية الإعلام".



وأردف: "أطلقنا مشروع تطوير العقل المصري في جامعة القاهرة، ومجلة جامعة القاهرة الدولية تحتل رقم 6 على العالم، بسبب عدد الأبحاث بها وجودتها".