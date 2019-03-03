حصول معهدين أزهريين على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد

أعلن الشيخ سيد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، عن حصول معهدي هليه وفتيات دشطوط بإدارة سمسطا التابعة لمنطقة بني سويف الأزهرية على شهادة ضمان الجودة والاعتماد.



وهنا سيد عبد اللطيف إدارة المعهدين وجميع العاملين والإداريين والأساتذة والطلاب بهذا النجاح الرائع.



ودعا جميع المعاهد أن يسيروا على الدرب لرفعة راية الأزهر الشريف وتسليح أبنائنا وبناتنا بأحدث الوسائل العلمية فى شتى العلوم.