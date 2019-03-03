نائب: البرلمان اتخذ هذه الخطوات عقب حادث محطة مصر

قال طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إنه يتمنى من البرلمان الإسراع في إلزام الحكومة بتطبيق خطة لجنة الموازنة القائمة على تعظيم الإيرادات وتقليل المصروفات للخروج من أزمات السكة الحديد.



وأضاف "خليل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، السبت: "زيارة رئيس البرلمان لمصابي حادث محطة مصر "واجب علينا، وحق شعبي، ولابد أن نكون على قدر الحدث فالجميع أصيب بحزن شديد عندما شاهدنا الضحايا يحرقون بهذه الطريقة".



وأشار إلى أن حوادث السكك الحديدية شنيعة، والبرلمان تحرك وقرأنا ملف السكة الحديد كثيرًا، مضيفا: "لو مشينا على نفس المنوال ولم ننفذ توصيات لجنة الخطة والموازنة هتكرر الحوادث ونقعد نتكلم بعدها".