بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 16 في حادث انقلاب سيارة بالسلوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 آخرين بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة نقل بمدينة السلوم على الحدود المصرية الليبية.



تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، اليوم، إخطارًا من مستشفى السلوم بوصول جثة هامدة باسم شاهين. ف.ش مطروح، بالإضافة إلى 15 مصابا هم محمد.ر.م الفيوم وعماد. ق.ح الفيوم و جمعة. ر.م المنيا وليد ع.ع المنيا ومنصور ع.ا المنيا ومحمد. ا.ص اسيوط ومصطفي ا.ج اسيوط محمد. ع. ح اسيوط مرسي ع.ح اسيوط وعلاء ع.ح اسيوط وحسين ك.ا اسيوط وحسن ك.ا اسيوط وثروت ع .ع اسيوط وحسين ح.ك اسيوط واحمد. ق.د أسيوط .



تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة .