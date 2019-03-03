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طبيب يفجر مفاجأة حول خطورة الكلاب

الأحد 03/مارس/2019 - 03:27 ص
صورة ارشفية
صورة ارشفية
حسام الحارتي
قال الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم بطب القاهرة، إن مرض السعار يعني الجنون، ويشترك بين الإنسان والحيوان من خلال العضة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية "، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر "،  أن فيروس السعار في حالة تعرض المصاب للشمس يفقد قدرته على الإنسان، موضحا أن جميع الحيوانات التي تتعرض للإصابة بهذا الفيروس تتعرض للموت في فترة وجيزة إلا حيوان " الخفاش ".

وتابع أنه في حالة إصابة الكلب بمرض السعار يتم نقل المرض إلى الإنسان في وقت قصير، لذلك لابد من التعامل مع عضة الكلب، على أنه مرض سعار وليس على أي شيء آخر".

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