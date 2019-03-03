cheese challenge.. تحد جديد على وسائل التواصل الاجتماعي

من فترة لأخرى تفاجئنا وسائل التواصل الإجتماعي بتحديات جديدة كــ"kiki", "10 yers challenge" وغيرها من التحديات التي أثارت انتباهنا؛ ومن الواضح أننا على موعد مع تحدي جديد يسمى " cheese challenge" .



التحدي عبارة عن إلقاء الجبن على وجه الأطفال وتصوير اللقطة عندما تندفع الجبن في الهواء وتسقط على وجه الطفل الرضيع، حسب ما ورد في "سكاي نيوز عربية".



وذاع ذلك التحدي بين رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر" عندما نشر احدهم فيديو لإلقاء الجبن على وجه أخيه الصغير، ومن ثم بدأ المستخدمون بإتباع ذلك التحدي ومشاركة الصور تفاعلا مع التحدي.