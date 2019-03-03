إحباط محاولة تهريب طائرة تجسس بمطار مرسى علم

تمكنت جمارك مطار مرسى علم الدولي، من إحباط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية، ومستحضرات تجميل، وطائرة تنصت وتجسس، بالمخالفة لأحكام القانون، برئاسة محمد إسماعيل عبيد، مدير جمارك مطار مرسى علم الدولي.



وبحسب بيان لمصلحة الجمارك، السبت، تم إحباط المحاولة الأولى، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة قادمة من براغ، اشتبه محمد رشدي، مأمور الجمرك فى راكبتين روسيتين، لملاحظته تباطؤهما وتبديل حقائبهما، وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ، فتبين وجود أجسام مثماثلة.



وبالعرض على محمد عبيد، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة مشكلة من عبد الفتاح عبد الكريم، مدير إدارة الجمارك، وعبد الجواد شيخون، رئيس قسم التفتيش، وإيهاب مهدي، وهاني عنتر، ومحمد رشدي، ووائل منصور، وكرم حافظ مأموري الجمارك.



وبتفتيش حقائب الراكبتين، تبين وجود كمية من الأدوية البشرية، لعلاج فيروس C والمعدة والمكملات الغذائية المتنوعة، وكمية من المستلزمات الطبية، وكمية من مستحضرات وأدوات التجميل للأظافر والعين، وإبر الوشم، وأجهزة لحقن الوجه وإزالة الشعر، موزعة داخل حقائبهما بين طيات الملابس، وبلغت قيمة التعويضات 141 ألفًا و 176 جنيهًا.



وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة قادمة من مطار وارسو، اشتبه محمد رشدي، مأمور الجمرك، في راكب هولندي الجنسية، وبتمرير حقيبته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY أظهر صورة لجهاز إلكتروني غير معروف، وبفتح الحقيبه تبين وجود طائرة لاسلكية مزودة بكاميرا تصوير وريموت كنترول.



قرر مدحت رجب أحمد، مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات.