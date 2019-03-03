أوناش محافظة القليوبية تبدأ فك كوبري طوخ المنهار

بدأت أوناش محافظة القليوبية، اليوم الأحد، فك كوبري طوخ المنهار على طريق الإسكندرية الزراعي، وتحريكه من نهر الطريق.





كان الكوبري تعرض لانهيار بسبب تصادم سيارة نقل ثقيل ذات ارتفاع عال به، دون خسائر بشرية.





وتتواجد سيارتان إسعاف وسيارتان مطافئ في موقع الحادث، إضافة إلى قيادات من المحافظة والإدارة العامة للمرور وهيئة الطرق والكباري.





يذكر أن الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، أكد أن حادث انهيار كوبري مشاة في طوخ على طريق الإسكندرية الزراعي لم يسفر عن سقوط ضحايا.





وأوضح المحافظ، لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الحادث وقع الساعة 9:50 مساء السبت، أثناء مرور سيارة نقل محملة بارتفاعات، وتم تشكيل لجنة لدراسة وضع الكوبري، وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.



