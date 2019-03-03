العثور على جثة شاب منتحرا في شارع شيراتون بالغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة على شاب في العقد الثالث من عمره جثة هامدة، بعد أن شنق نفسه لمروره بأزمة نفسية.



تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر إخطارا بالعثور على جثة لشاب من مدينة المنصورة عمره 30 عاما، بشارع الشيراتون في مدينة الغردقة، عثر عليه منتحرا بعد أن شنق نفسه في سقف الشقة السكنية.



تم نقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام تمهيدا لتشريحها.