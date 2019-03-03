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محافظات

اليوم.. محافظ كفر الشيخ يضع حجر أساس وحدة مرور الرياض

الأحد 03/مارس/2019 - 05:32 ص
صدى البلد
محمود زيدان
يضع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم، حجر أساس وحدة مرور الرياض الجديدة والتي تبلغ تكلفتها 26.5 مليون جنيه؛ لتقديم خدمة مرورية متكاملة من استخراج رخص التسيير والقيادة المتنوعة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتتضمن وحدة المرور الجديدة بالرياض قسم الفحص الفني، وقسم رخص القيادة، وقسم رخص التسيير، وخدمة النداء الألى بالشبكة الداخلية لأجهزة الحاسب لربط العمليات الخاصة باستخراج التراخيص بالغرفة المركزية بإدارة نظم ومعلومات أجهزة المرور.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمركز الرياض.

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