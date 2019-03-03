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انهيار كوبرى طوخ.. توقف حركة المرور على الطريق الزراعي.. محافظ القليوبية ومدير الأمن ينتقلان إلى موقع الحادث.. شعراوي يتابع الموقف.. وسيارة نقل أطاحت بسلم المشاة

الأحد 03/مارس/2019 - 04:45 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
  • سيارة نقل ذات أطوال تتسبب في توقف الحركة المرورية على الطريق الزراعي
  • انهيار كوبرى كفر الجمال بطوخ دون خسائر في الأرواح
  • الدفع بمعدات وأوناش لرفع حطام الكوبري المنهار
  • محافظ القليوبية يشكل لجنة فنية لمتابعة الحادث وحصر الخسائر والتلفيات
  • تحويلات مرورية بديلة بسبب غلق الطريق السريع


توقفت الحركة المرورية على طريق مصر - الإسكندرية الزراعى بسبب انهيار كوبري مشاة قرية كفر الجمال التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية إثر اصطدام سيارة نقل محملة بارتفاعات عالية بجسم الكوبري، مما أدى إلى سقوطه، وتوقف بالطريق، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بانهيار كوبري مشاة كفر الجمال بطوخ الواقع على طريق "القاهرة_الإسكندرية" الزراعي.

وانتقل على الفور العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالمديرية والعميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ، وتبين اصطدام سيارة نقل ذات ارتفاعات عالية بالكوبري، مما أدى إلى سقوطه وتوقف حركة المرور فى الاتجاهين.

وانتقل الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية واللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إلى موقع انهيار الكوبري وكلف عبدالحليم الجهات التنفيذية ومسؤولي مركز مدينة طوخ بالتنسيق مع الجهات المسؤولة، وتوفير معدات رفع ثقيلة لرفع أجزاء الكوبري بعيدا عن الطريق.

من ناحية أخرى، دفعت الهيئة العامة للطرق والكباري بعدد من المعدات والأوناش والمهندسين والفنيين لمتابعة إصلاح الكوبري، وجار تسيير حركة المركبات جزئيًا بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، تزامنا مع الإصلاح لتلافى التكدس المروري وفتح الطريق بالكامل للمرور في الاتجاهين وتسيير حركة المركبات كليا.

وكشف معاينة الأجهزة المعنية، أن الكوبري تابع للهيئة، والانهيار بسبب تصادم سيارة نقل ثقيل محملة بمعدة ذات أطوال فوق المسموح بها، مما أدى إلى اصطدامها بالكوبري وانهياره، وتبين أن السيارة قادمة من القاهرة في اتجاه بنها واصطدمت بالكوبري عند الكيلو 32 طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام كفر الجمال.

فيما تلقى اللواء علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، اتصالا هاتفيا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لمتابعة واقعة سقوط كوبري المشاة بكفر الجمال على طريق الإسكندرية الزراعي بمدينة طوخ في القليوبية مساء اليوم.

وقال المحافظ إنه في تمام الساعة ٩:٥٠ مساء اليوم حدث انهيار جزئي لكوبري المشاة بكفر الجمال بطريق الإسكندرية الزراعي والتابع للهيئة العامة للطرق والكباري بسبب اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة ببعض المعدات ذات الأطوال فوق المسموح بها علي الطريق، مما تسبب في انهيار جزئي للكوبري وتعطل حركة المرور في الاتجاهين ولم تحدث أي إصابات في الأرواح.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم على الفور الدفع بعدد من المهندسين والأوناش التابعة لمدن قليوب وطوخ إلى موقع الحادث لسرعة التعامل مع الواقعة ورفع الكوبري المنهار من الطريق لإعادة فتحه.

وأضاف المحافظ أنه تواصل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة التي تتواجد حاليًا موقع الحادث، وتم تحويل حركة المرور من الطريق الزراعي بسبب الواقعة لمنع التكدس المروري بالطريق، وسرعة التعامل مع الحادث ورفع الكوبري المنهار، وتسيير حركة المرور بالطريق.

فيما أعلنت إدارة مرور القليوبية عن إجراء عدد من التحويلات المرورية على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بعد انهيار كوبري كفر الجمال بمركز طوخ عند الكليو 32 إثر اصطدام سيارة نقل عالية قادمة من القاهرة اتجاه بنها.

وجاءت التحويلات كالتالي: القادم من بنها اتجاه القاهرة، كوبري طوخ الدخول من جانب بنزينة مصر اتجاه المزلقان من أمام مدرسة الصنايع، تخطي غرب السكة الحديد، والتوجه للجهة الغربية من السكة الحديد في اتجاه الطريق مرة أخرى، اتجاه القاهرة.

القادم من القاهرة اتجاه بنها، دخول اتجاه مزلقان زكي، طريق سنهره، منطقة طوخ، اتجاه الطريق الزراعي مرة أخرى، والقادم من السلام الصعود محور شبرا بنها الحر، واستكمال السير، والنزول من منزل باسوس اتجاه القناطر.

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