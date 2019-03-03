مستقبل وطن يكرم منقذ ضحايا قطار محطة مصر وينظم قوافل طبية في القليوبية والمنيا

نظمت أمانة محافظة القاهرة بحزب مستقبل وطن احتفالية بمقر الحزب بأمانة عين شمس احتفالية لتكريم وليد مرضي حسن، الموظف بالشركة الوطنية لخدمة القطارات، والذي أنقذ بعض مصابي حادث قطار محطة سكة حديد مصر بميدان رمسيس ومنحه مكافأة مالية.



وفي إطار أنشطة الحزب الأخرى، أطلقت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة مبادرة تحت عنوان "بلدنا جميلة"، تتضمن تنظيم حملة أعمال نظافة وتجميل بمنطقة الوراق وتنظيم دورة رياضية لكرة القدم بمركز أبو النمرس.



وكذلك نظمت محافظة الغربية قافلة طبية بقرية صرد مركز القطور أجرت خلالها كشفا طبيا على المواطنين وصرفت علاجا مجانيا لهم.



وفي القليبوبية، نظمت أمانة الحزب ندوة تثقيفية بعنوان "مستقبلك يهمنا" حول تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.



وفي محافظة مطروح، نظمت أمانة الحزب منفذ لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة في مدينة الحمام.



وفي محافظة المنيا، نظمت أمانة الحزب قافلة طبية بمنطقة السلخانة وأجرت كشفا طبيا للمواطنين وصرفت علاجا مجانا لهم.

