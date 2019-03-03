عصام عبد الحميد: سلة الزمالك قدمت مباراة كبيرة أمام الأهلي

أعرب عصام عبد الحميد المدير الفني لفريق السلة بالزمالك عن سعادته بفوز الفريق الأبيض أمام الأهلي في قمة السلة.



وقال عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « رئيس الزمالك بذل مجهودا كبيرا لعودة مباريات الفريق على ملعبه»



وأضاف: « قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي ونسعى للفوز بالمباريات المقبلة للوصول للصدارة».