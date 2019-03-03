فنزويلا: هناك محاولات لتطبيق سيناريو ما يسمى بالربيع العربي في بلادنا

حذرت فنزويلا مجددا من أي عمل مسلح أو تدخل عسكري في الأزمة الراهنة مع المعارضة.



وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي، دلسي رودريجيز، في تصريح خاص لقناة روسيا اليوم، إن واشنطن حاولت نقل أسلحة للمعارضة الفنزويلية يوم 23 فبراير الماضي تحت ستار المساعدات الإنسانية، مشددة على أن حملة المساعدات كانت كاذبة، فالحمولات لم تحتو على أي مواد غذائية أو طبية.



وأضافت قائلة: "لا شيء جديد، هذا السيناريو إمبريالي متكرر ونعرف من يقف وراءه. لكنه فشل في فنزويلا.. وشهدنا محاولات لتطبيق سيناريو ما يسمى بالربيع العربي في فنزويلا في فترة 2014-2017، لكن هذه المحاولات فشلت، ولن تمر محاولات تطبيق هذه الخطة في فنزويلا، لأن الشعب الفنزويلي شعب السلام والهدوء".



وأشارت إلى ان المعارضة ترغب بأن تقوم الولايات المتحدة بالعمل نيابة عنها، وتريد أن تطيح واشنطن والدول التي تدعمها برئيس البلاد.



وشددت على ضرورة أن يجلس الفنزويليون حول طاولة المفاوضات من أجل حل مشاكلهم الداخلية، لافتة إلى أن العقوبات ليست الحل، معتبرة أن الولايات المتحدة ستقع حتما في أزمة تاريخية ومن ناحية اقتصادية أيضا، لأنها تسعى لفرض عملة غير مدعومة بشيء.