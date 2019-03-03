معلمة شرسة.. صفعت طفلة وتسببت في جرح قطعي برأسها

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعلمة شرسة أزعجتها طفلة في الفصل فقامت بصفعها بقوة جعلتها تطير من مكانها إلى آخر الفصل.



تسببت الضربة في حدوث جروح قطعية في رأس الطالبة داخل الفصل، وأظهرت الكاميرات في الفصل أنها شدتها من يدها وصفعتها بدون سبب، وأحدثت لها جرح غائر في رأسها، حسب ما ورد في قناة "abc" .



وتقدم الأب والأم ببلاغ في قسم الشرطة بولاية ميزوري يدين المدرسة التي تسببت في عملية جراحية للطفلة كانت نتيجتها 7 غرز في منتصف الرأس بسبب الضربة التي لقنتها إياها المعلمة وارفقا معها تسجيل الكاميرات للحادث .