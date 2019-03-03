أصالة تنشر صورة لأولادها: الله ما يحرمني منهم

نشرت المطربة السورية أصالة نصرى، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لأولادها آدم وعلي وشام، وهم في حالة نوم".



وعلقت أصالة على الصورة: "الله مايحرمني منهم وأمي الطاهرة الحنونة وامهاتي بالحياة واولادي بالحياة واخواتي بالحياة واصدقائي واحبتي وحتى من اذوني ومن ظلمني فزادوا علمي ووسعوا خبراتي اللهم احفظهم جميعا واحفظ الطيبين"



يذكر أن المطربة السورية أصالة نصري تحيي حفلا غنائيا فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة 8 مارس المقبل، ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التى تقام هناك.