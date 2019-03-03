ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أصالة تنشر صورة لأولادها: الله ما يحرمني منهم

الأحد 03/مارس/2019 - 03:25 ص
اصالة
اصالة
محمد بدران
نشرت المطربة السورية أصالة نصرى، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لأولادها آدم وعلي وشام، وهم في حالة نوم".

وعلقت أصالة على الصورة: "الله مايحرمني منهم وأمي الطاهرة الحنونة وامهاتي بالحياة واولادي بالحياة واخواتي بالحياة واصدقائي واحبتي وحتى من اذوني ومن ظلمني فزادوا علمي ووسعوا خبراتي اللهم احفظهم جميعا واحفظ الطيبين"

يذكر أن المطربة السورية أصالة نصري تحيي حفلا غنائيا فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة 8 مارس المقبل، ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التى تقام هناك.
أصالة تنشر صورة لأولادها: الله ما يحرمني منهم

موضوعات متعلقة

ديانا حداد عبر "تويتر": "اللهم احفظني لمن يحبني.. واحفظ لي أحبتي"

أصالة تكشف كواليس «مهتمة بالتفاصيل» في صاحبة السعادة.. وتؤكد: نفذته لمزاجي

أصالة تهنىء أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما بكلمات مؤثرة

كارمن سليمان تتسبب فى بكاء أصالة وتمسح دموعها .. فيديو

أصالة تكشف عن قرار هام اتخذته مع أبنائها

الجمعة 8 مارس.. أصالة تحيي حفلا غنائيا فى السعودية

ترشيحاتنا

شاهد... أول فيديو من موقع انهيار كوبري مشاه الطريق الزراعي بـ طوخ

الزمالك يكتسح الأهلي في قمة السلة 90/ 67

يهمل شقيقته 12 عاما ويصرف معاشها على أسرته.. فيديو

صاحب واقعة الاحتجاز بالسلاسل: شقيقي أذاقني أبشع أنواع العذاب من أجل الميراث

لطفي لبيب بـ العكاز فى شرم الشيخ فى الظهور الأول بعد شائعة وفاته

الوزراء: لا خسائر بشرية في حادث سقوط كوبري مشاة على الطريق الزراعي

حالة الطقس اليوم الأحد 3/3/2019 في مصر والدول العربية

برشلونة يحقق رقما غير مسبوق في تاريخ الليجا بعد الفوز على ريال مدريد

توفيق عكاشة: انخفاض سعر الدولار لـ 3 جنيهات لهذا السبب.. فيديو

فتح اتجاه واحد من طريق الإسكندرية الزراعي بعد إزالة كوبري طوخ

استشاري علاقات أسرية يضع روشتة للقضاء على العنوسة

موافي: انتفاخ المعدة نفسي وليس حالة مرضية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

فيديو

الخشت: جامعة القاهرة حصلت على المركز 101 عالميا في الصيدلة بالتصنيف البريطاني
صاحب واقعة الاحتجاز بالسلاسل: شقيقي أذاقني أبشع أنواع العذاب من أجل الميراث
لاعب الزمالك السابق يضع روشتة الفوز على بترو أتليتكو في الكونفدرالية.. فيديو
عامر حسين يكشف أسباب عدم تحديد موعد مباراة السوبر المصري.. فيديو
اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف الدوري وأول مباراة لـ بيراميدز.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟