هنا شيحة لشقيقتها رشا: مشتاقة لكِ

شاركت هنا شيحة جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» صورة لها مع شقيقتها رشا، وعلقت على الصورة: "مشتاقة لكي".



رشا شيحة عملت كموديل لبعض الوقت وشاركت في كليب «انتي لسة بتسألي» للمطرب هاني شاكر.



يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة، فيلم "الديزل" بطولة محمد رمضان، وفتحى عبد الوهاب، ياسمين صبرى، محمد ثروت، شيماء سيف، تامر هجرس، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج كريم السبكى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى.