تمكنت الأجهزة المعنية من فتح اتجاه واحد من طريق الإسكندرية الزراعي بعد إزالة كوبري طوخ الذي انهار بسبب تصادم سيارة النقل الثقيل ذات ارتفاع عال به.





وتم سحب السيارة النقل فيما تتواجد سيارتان إسعاف وسيارتان مطافئ في موقع الحادث، إضافة إلى قيادات من المحافظة والإدارة العامة للمرور وهيئة الطرق والكباري.





يذكر أن الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، أكد أن حادث انهيار كوبري مشاة في طوخ على طريق الإسكندرية الزراعي لم يسفر عن سقوط ضحايا.





وأوضح المحافظ، لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الحادث وقع الساعة 9:50 مساء السبت، أثناء مرور سيارة نقل محملة بارتفاعات، وتم تشكيل لجنة لدراسة وضع الكوبري، وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.





وأضاف أن حالة الكوبري جيدة وكان يجري له عمليات صيانة دورية من قبل هيئة الطرق والكباري، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة للحادث مع رئيس الوزراء وجميع الأجهزة المعنية، للوقوف على آخر المستجدات.







