أحمد مرتضى ينشر صورة بصحبة نجله ياسين في المدرجات

نشر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، صورة برفقة نجلة "ياسين" خلال مشاهدته إحدى مباريات الفريق وعلق قائلًا: "وشك حلو يا ياسين".



ويواجه الزمالك فريق بترو أتلتيكو الأنجولي اليوم الأحد بالجولة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.



ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في المباراة المرتقبة، للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، بعد فشله في تحقيق أي فوز خلال الثلاث جولات الماضية، ليتذيل مجموعته برصيد نقطتين فقط، من تعادلين وخسارة.