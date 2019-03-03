دراسة تكشف سرا جديدا لعلاج السرطان

توصل علماء في جامعة كوبنهاجن في الدنمارك إلى بعض الدراسات التي تثبت أن هناك طرقا يمكن من خلالها تفادي الإصابة بمرض السرطان، عن طريق أن هناك بروتين 53BP1 يبتلع الحمض النووي التالف ويحميه ويرافقه حتى يتم إصلاح الضرر، بحسب ما ورد في صحيفة "فيز أورج".



يتطور السرطان عادة من خلايا التي تحتوي على حمض نووي تالف، ومن المعروف أن دخان التبغ أو الأشعة فوق البنفسجية تسبب سرطان الرئة أو الجلد بسبب قدرتهم على تدمير الحمض النووي.



جدير بالذكر أن الباحثين توقعوا أن نتائج الدراسة الحديثة قد تساعد في تطوير أدوية جديدة قادرة على محاربة السرطان الناجم عن تغير الحمض النووي.