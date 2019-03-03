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أخبار العالم

ترامب: أمريكا لن تصبح دولة اشتراكية أبدا وسأحارب الاتفاق الأخضر

الأحد 03/مارس/2019 - 05:18 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين، أن الولايات المتحدة لن تصبح دولة اشتراكية أبدا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، عن ترامب إن الديمقراطيين الذين يحتنضون الاشتراكية حاليا من خلال "الاتفاق الأحضر الجديد"، الذي أطلقوه مؤخرا، سوف يتسببون في إلغاء الصناعات الأمريكية للغاز الطبيعي والفحم وكذلك الصناعات النووية بشكل كامل.

وأضاف أنه سيكون مسرورا لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2020 لمواجهة هذا الاتفاق.

يأتي ذلك بعدما قدم بعض أعضاء الحزب الديمقراطي في فبراير الماضي "الاتفاق الأخضر الجديد"، الذي سيروج للاستثمارات في برامج الطاقة النظيفة، وسيجعل الاقتصاد الأمريكي أكثر عدلا على حد وصفهم.

ومؤتمر العمل السياسي للمحافظين، تجمع سنوي يقعد في منتجع بولاية ماريلاند بالقرب من العاصمة واشنطن.

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