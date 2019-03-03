درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3 /3 /2019 بمحافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.



وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، اما البحر الأحمر فيكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 13 21

شبين الكوم 12 21

طنطا 12 20

دمنهور 10 20

الإسكندرية 07 20

بلطيم 10 19

مطروح 09 19

السلوم 08 19

سيوة 07 20

بورسعيد 10 18

دمياط 10 18

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 10 21

السويس 10 19

العريش 10 20

رفح 08 19

رأس سدر 13 19

نخل 05 18

نويبع 12 23

طابا 08 22

كاترين 02 12

الطور 11 21

شرم الشيخ 12 23

الغردقة 12 24

مرسى علم 13 23

الفيوم 10 21

بنى سويف 09 21

المنيا 06 21

أسيوط 07 22

سوهاج 08 22

قنا 08 23

الأقصر 09 24

أسوان 10 25

أبوسمبل 09 26

الوادي الجديد 06 24

شلاتين 14 24

أبو رماد 14 23

راس حدربة 14 22

حلايب 16 21