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محافظات

صحة أسوان تنظم احتفالية بمناسبة انتهاء فعاليات حملة 100 مليون صحة

الأحد 03/مارس/2019 - 06:10 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نظمت إدارة أسوان الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية إحتفالية خاصة بمناسبة إنتهاء فعاليات حملة 100 مليون صحة، التى أقيمت ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية .

شهدت الإحتفالية تكريم المشرفين والمسئولين عن المبادرة، بحضور الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان.

ووجه إيهاب حنفى الشكر لكل فرق الحملة وكل المشاركين فيها على ما بذلوه من جهود متميزة متواصلة على مدار 3 أشهر لإنجاح فعاليات هذه المبادرة الإيجابية، ضمن محافظات المرحلة الثانية فى الفترة من الأول لشهر ديسمبر الماضى وحتى نهاية فبراير 2019 .

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