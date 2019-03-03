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محافظات

وزيرة البيئة تتفقد المنشآت الصناعية والمواقع الخدمية في أسوان

الأحد 03/مارس/2019 - 06:35 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تزور الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد، محافظة أسوان لتفقد عدد من المنشآت الصناعية والمواقع الخدمية.

ومن المقرر أن يرافقها خلال الزيارة اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وقيادات الوزارة والمحافظة.

تأتى هذه الزيارة ضمن الزيارات الميدانية المتواصلة للوزراء إلى عاصمة الشباب الإفريقى خلال الفترة الحالية .

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