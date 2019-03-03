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حوادث

العثور على جثة عاطل بكفر الدوار

الأحد 03/مارس/2019 - 06:13 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
يكثف رجال فرع البحث الجنائي بكفر الدوار جهودهم لكشف غموض العثور على جثة عاطل بها عدة طعنات نافذة بمساكن شركة الغزل بوسط المدينة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من قسم شرطة كفر الدوار، بالعثور على جثة عاطل به آثار طعنة نافذة بمساكن الشركة دائرة المركز، وانتقل العميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائي والرائد حسام أبووافية رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، وقوة مراققة لهم وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "محمد.س.ا."، 25 سنة، عاطل بمساكن الشركة بها عدة طعنة نافذة.

ووجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد هندى مدير إدارة الحث الجنائي والعميد عبدالغفار الديب رئيس المباحث الجنائية بسرعة التحريات عن الواقعة وكشف غموضها وضبط مرتكبها.

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