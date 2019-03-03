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فن

محمد الشرنوبي يغني ألبوم زي الفصول الأربعة مع إسعاد يونس

الأحد 03/مارس/2019 - 05:33 ص
صدى البلد
سعيد فراج
يستضيف برنامج صاحبة السعادة، المطرب محمد الشرنوبي الذي يفاجئ جمهوره بتقديم أغنيات البومه الجديد " زي الفصول الأربعة" إنتاج شركة "ايرث برودكشن Earth Production" في أول انتاج غنائي لألبوم بعد نجاح اغنيتهم الاولى "النفسية" والتي تصدرت تطبيق أنغامي والمتاجر الالكترونية وحققت ملايين المشاهدات على يوتيوب.

ويظهر الشرنوبي مع أسرته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه إسعاد يونس، على قناة دي إم سي، ويحكي ذكريات خاصة مع عائلته وسبب اصراره على التواجد في الساحة الفنية واسرار النجاحات المتكررة التي حققها في فترة قصيرة ويتحدث أيضا عن شركة ايرث برودكشن - المسئولة عن إنتاج أعماله الغنائية وإدارة جميع اعماله الفنية- وحكايتها معه والتي ساهمت في تألقه بشدة في الفترة الأخيرة.

برنامج صاحبة السعادة يذاع مساء الاثنين 4 مارس 2019 علي قناة dmc الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر.

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