أصالة توجه رسالة لبلدها الثاني البحرين

وجهت المطربة السورية أصالة رسالة إلى دولة البحرين التي تحمل جنسيتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت أصالة: "‏الطيب والعفة والتواضع والاحترام هي من شِيَم أهلي وأحبتي وناس البحرين".



جدير بالذكر أن أصالة أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحها على مسرح "فبراير الكويت" قائلة في تعليقها على إحدى الأغنيات: "أنا أحوج الناس للوطن"، الأمر الذي عرضها لهجوم كبير".

