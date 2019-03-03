أسماك القرش تجتاح شوارع غزة.. صور

تداول رواد التواصل الإجتماعي في فلسطين صورا لأسماك القرش التي انتشرت في شوارع غزة بعد منخفض جوي أثر على سمك القرش في البحر، ودفع ذلك الانخفاض إلى اقتراب أسماك القرش من الشاطئ بصورة واضحة أدت إلى اصطياده بسهولة.



والتقط الفلسطينيون الصور التذكارية مع هذا الكم الهائل من أسماك القرش الذي تم اصطياده قبل بيعها في الشوارع لكثرة عددها.



جدير بالذكر أن لحم أسماك القرش يحتوي على نسبة مُرتفعة من البروتين والصوديوم، كما يحتوي أيضًا على الدهون والمعادن.

