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رئيس البرازيل السابق بعد وفاة حفيده: سأثبت له في الجنة أن جده كان بريئا

الأحد 03/مارس/2019 - 04:16 ص
لولا دا سيلفا من
لولا دا سيلفا من جنازة حفيده
رويترز
أكد الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا،الذي يقضى حكما بالسجن 12 عاما لإدانته بالفساد، براءته من جديد يوم السبت خلال جنازة حفيده البالغ من العمر سبع سنوات قائلا إنه سيثبت إنه لم يرتكب خطأ عندما يلتقيان "في الجنة".

وقال المكتب الصحفي للرئيس السابق إن آرثر حفيد لولا ،الذي توفي نتيجة إصابته بالالتهاب السحائي الأسبوع الماضي، قد تعرض للتنمر في المدرسة بعد اعتقال جده بتهمة قبول رشا من شركة بناء أثناء وجوده في السلطة.

ومنح قاض لولا يوم الجمعة حق مغادرة السجن في بلدة قرطبة بجنوب البرازيل لحضور جنازة حفيده في إحدى ضواحي ساو باولو.

وتولى لولا رئاسة البرازيل من عام 2003 حتى عام 2011 وكان من بين أكثر الرؤساء شعبية في البرازيل أثناء تولي السلطة ولكن صورته تلطخت بين قطاعات كثيرة من الشعب بعد أن ورد اسمه في عدة تحقيقات بشأن الفساد. ويتعلق الحكم الصادر ضده بالسجن 12 عاما بحصوله على شقة فاخرة هدية من شركة أودبريشت للبناء.

ونفى لولا بشدة كل الاتهامات الموجهة ضده ووصفها بأنها جزء من انقلاب قضائي.

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