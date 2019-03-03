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أبو ريدة: أجيري يسعى إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين قبل بطولة أفريقيا

الأحد 03/مارس/2019 - 04:20 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
قال هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، إن خافيير أجيري، المدرب المكسيكى يسعى إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين لتفادى ضيق الوقت على بطولة أمم أفريقيا، وللوقوف على العناصر الرئيسية التي سيعتمد عليها خاصة فى ظل ضمان التأهل لأمم إفريقيا.

وطالب أبو ريدة، فى تصريحات للإعلامى أحمد شوبير بقناة "اون سبورت"، الجميع بالهدوء وضبط النفس، خاصة أن مصر تستعد لتنظيم أمم أفريقيا المقبلة.

وكشف أن اجتماع اتحاد الكرة سيكون بنهاية الأسبوع الجارى عقب انتهاء ورشة العمل الخاصة برعاة بطولة كأس الأمم القادمة والتى ستنتهى الأربعاء المقبل.

وقال أبو ريدة إن التعديلات الجديدة التي تم إقرارها من جانب مجلس كرة القدم العالمي، ستصب في مصلحة متعة إضافية للكرة على مستوى العالم وستساعد في مزيد من التطور والمتعة للعبة الشعبية الأولى في العالم.

وشارك أبو ريدة في مجلس كرة القدم العالمي باسكتلندا، حيث يعتبر من بين ٤ شخصيات فقط من الفيفا لهم حق حضور جلسات مجلس كرة القدم المعني بتطوير اللعبة وتحسينها ووضع قوانينها الجديدة التي يتم العمل بها في جميع أنحاء العالم.

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