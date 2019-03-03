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أمين دعم مصر: السكك الحديد تحتاج دعما شعبيا مثل قناة السويس

الأحد 03/مارس/2019 - 04:46 ص
صدى البلد
ذكر أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حادث قطار محطة مصر، الذي أودى بحياة 22 مواطنًا وإصابة 41 آخرين، نتيجة "عامل بشري فردي" سواء كان ناتج عن أهمال أو مخطط له.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" على قناة الرافدين، أن تطوير هيئة السكك الحديدية وقطاراتها يحتاج لدعم شعبي على غرار ما حدث في قناة السويس الجديدة.

وأوضح أن الجميع ينتظر الإعلان عن خطة بإطار وخطة زمنية واضحة حول تطوير مرفق السكك الحديدية، وتابع: "اعتقد أن رئيس مجلس الوزراء سيلقي بيانًا بخطة تطوير السكة الحديد الأحد المقبل".

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