الحرائق تلتهم غابات أستراليا.. فيديو

أدت التغيرات المناخية التي حدثت مؤخرا في أستراليا بفعل البرق إلى احتراق الغابات، مما أدى إلى نشوب الحرائق الواسعة.



وذكرت صحيفة "يورو نيوز"، أن قوات الإطفاء حاولت السيطرة على الحرائق بشكل كبير، وطلبوا من المواطنين في ولاية فيكتوريا إخلاء المكان حتى يتمكنوا من السيطرة على الحريق.



وحذر المسئولون في أستراليا المواطنين من التواجد في منطقة عمل رجال الإطفاء، وطلبوا منهم إخلاء المنازل بشكل سريع.

