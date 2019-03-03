توقعات الأبراج اليوم الأحد 3 /3 /2019

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال العديد من الأشخاص، ما يدفعهم إلى قراءتها ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وفى هذا السياق كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم، الأحد 3 مارس ٢٠١٩على النحو التالي:



الحمل

من21 /3 إلى 20 /4

اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يمدك بحضور أخاذ وتتعامل بإيجابية وتكسب الإعجاب.

عاطفيا وعائليا: اليوم مناسب لعقد لقاءات وإصلاح ما انكسر مع البعض



الحوت

من 20 /2 إلى 20 /3

اجتماعيا: ينصحك الفلك أن تحفظ السر وأن تتكيف مع المتغيرات، وتجنب الفخر بنفسك.

مهنيا: رغم الضغوط الملقاة على عاتقك حاول اليوم أن تقوم بواجبك كي تشعر بالرضا وتعيش في سلام نفسي.



الدلو

من 21 /1 إلى 19 /2

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك بكل الطاقة وتسحر قلوب من حولك.

عاطفيا: تتصرف اليوم بنعومة وعذوبة مع من تحب وتحصل على إعجاب الجنس الآخر بسهولة.



الجدي

من 22 /12 إلى 20 /1

ماليا: القمر في منزل المال يجعل بإمكانك أن تطرح اليوم حلولا فعالة تجعلك مبهرا.

اجتماعيا: قد تكون هناك فرصة اليوم للتفاوض حول أمور تهمك، لكن لا تعلن عن خططك وتجنب الزهو بنفسك.



القوس

من 23 /11 إلى 21 /12

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والقمر في منزل العلاقات يمدانك بالكلمات المناسبة لإعادة الهدوء من حولك.

مهنيا: الوضع الفلكي يمدك بالطاقة ويدفعك اليوم للدخول في مغامرة محسوبة واليوم مناسب لبدء نشاط جديد.



العقرب

من 23 /10 إلى 22 /11

اجتماعيا: الوضع الفلكي ضاغط ويجب أن تترك مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل والشغب.

عائليا: القمر في مربع برجك وعليك أن تتجنب الشجار عائليا ويجب أن تقوم بخطوة نحو الإصلاح



العذراء

من 23 /8 إلى 22 /9

اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل العمل يساعدك على تنظيم وقتك بصورة عملية وواقعية وتحرز فائدة.

عاطفيا وماليا: الشمس وعطارد ونبتون في مواجهة برجك ويدفعك ذلك للتسرع وعليك ألا تندفع في قراراتك الشرائية وفي ردود أفعالك.



السرطان

من 22 /6 إلى 22 /7

ماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك لتحقق مكاسب وفوائد وقد تتوصل لنتائج تهمك وينفعك تفكيرك في المستقبل.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تحل مشاكلك مع شريك الحياة بالحوار الهادئ.



الثور

من 21 /4 إلى 21 /5

مهنيا: القمر معاكس وقد تشعر بأزمة ثقة وتحتاج لدعم المخلصين كي تشعر بالأمان.

عاطفيا: حاول اليوم أن تحقق توازنا في حياتك الخاصة وقاوم ميلك للعناد.



الجوزاء

من 22 /5 إلى 21 /6

اجتماعيا: القمر في منزل الحظ يساعدك على التواصل اليوم بنجاح مع أناس من كل الاتجاهات.

عاطفيا: فينوس بمنزل الحظ تدفعك نحو تبادل الحوار والأفكار مع الأحباب وتبدو ساحرا ومنفتحا.



الميزان

من 23 /9 إلى 22 /10

عائليا واجتماعيا: تتخلص من معاكسة القمر وتسترد إحساسك بالأمان وتتعاطف وتشارك من حولك بحب.

عاطفيا: فينوس والقمر في منزل الحب ويساعدك ذلك على التفاهم مع من تحب بدبلوماسية ووضوح.