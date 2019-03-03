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محافظات

فحص 13 ألف مواطن في يومين بمبادرة 100 مليون صحة بالوادي الجديد

الأحد 03/مارس/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن فحص 12712 مواطنا حتى نهاية فعاليات اليوم الثاني من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

من جانبها أكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة مشرف، تحقيق نسبة 183% من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتي نهاية ثاني يوم للمبادرة، موضحة أن الوزارة تستهدف فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد بينما نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة.

وأضافت أن المحافظة تضم 82 فرقة طبية تعمل فترتين للكشف عن 120 مواطنا بكل فرقة طبية في اليوم الواحد بهدف الكشف عن 172 ألف و635 مواطنا وهو العدد المستهدف على مستوى المحافظة، كما أن الفرق الطبية والعيادات الطبية المتنقلة موزعة على جميع المساجد الكبرى بالمحافظة، في ظل استهداف مناطق تجمعات المواطنين، بجانب العيادات المتنقلة والمناطق التي تم تخصيصها على مستوى مراكز المحافظة للكشف عن المواطنين، وأن المبادرة تستهدف المدارس والكليات المختلفة بجامعة الوادى الجديد، والسجون والمساجد والكنائس.

كانت محافظة الوادي الجديد، شهدت الجمعة، انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة والتي تستمر حتى نهاية أبريل المقبل.

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