الهامبرجر يشعل حربا داخل مجلس الشيوخ بين الديمقراطيين والجمهوريين

اشتعلت حربا جديدة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الأمريكي بسبب شطائر "البرجر".



وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اتهم سيباستيان جوركا مستشار سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الديمقراطيين بمحاولة حرمان الشعب الأمريكي من شطائر "البرجر".



وأضافت أن تلك الحرب اندلعت بعد مطالبة عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية ألكسندريا كورتيز بالتقليل من تناول البرجر، في إطار ترويجها لخطة مواجهة تغير المناخ، لتشتعل الحرب حول ثقافة الغذاء بين قطبي السياسة الأمريكية.



وقال جوركا في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين إن "الديمقراطيين يريدون أخذ شاحنتك. يريدون إعادة بناء بيتك. يريدون أخذ البرجر الخاص بك، هذا ما حلم به (الزعيم السوفيتي السابق جوزيف) ستالين لكنه لم يحققه".



وأشارت "بي بي سي" إلى أن خطة الديمقراطيين تهدف إلى معالجة تغير المناخ من خلال إدخال تعديلات على الاقتصاد الأمريكي.



وجاء ذلك ضمن عرض بعض أعضاء الحزب الديمقراطي في فبراير الماضي "الاتفاق الأخضر الجديد"، الذي سيروج للاستثمارات في برامج الطاقة النظيفة، وسيجعل الاقتصاد الأمريكي أكثر عدلا على حد وصفهم.



وهاجم ترامب خلال مؤتمر العمل الاتفاق وتعهد بأنه سيحاربه خلال انتخابات عام 2020.