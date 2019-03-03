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الاتحاد الأفريقي لـ صدى البلد: إصدار جواز سفر موحد للدول الأعضاء قريبا

الأحد 03/مارس/2019 - 07:10 ص
السفيرة نميرة نجم
السفيرة نميرة نجم
محمود نوفل
توقعت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي، أن يلعب الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس للاتحاد الأفريقي دورا هاما في متابعة مقررات القمة ومنها ما يتعلق بالسلم والأمن ومكافحة الإرهاب.

وقالت نميرة نجم في حوار لها مع صدي البلد يُنشر لاحقا: "وفى هذا الصدد، يمكن للرئيس التعاون مع رئيس المفوضية بإجراء الوساطة لتسوية النزاعات التي تمر بها دول القارة، ومتابعة تنفيذ اتفاقات السلام التي أبرمت مؤخرا لاستكمال إنهاء عدد من هذه النزاعات المسلحة على غرار النزاعات في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى".

وأضافت: "كذلك العمل عن قرب لدعم انشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية فى أقرب وقت، كما ينتظر من رئيس الاتحاد متابعة تنفيذ عملية الإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد حتى تتمكن المفوضية من مساعدة الدول الأعضاء بشكل أفضل".

وتابعت: "ومن المنتظر تسريع الإجراءات للانتهاء من إصدار الجواز الأفريقي الموحد من أجل حرية التنقل للمواطن الأفريقي ما بين دول القارة، والسعي لحصول أفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والوصول إلى صيغة ومبادرة إفريقية موحدة لمواجهة الإرهاب والتطرف".

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