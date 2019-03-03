ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأحد في محافظات مصر وبعض العواصم العربية

الأحد 03/مارس/2019 - 07:17 ص
صدى البلد
يقدّم موقع "صدى البلد" خدمة إخبارية لقرائه، يعرض خلالها العديد من الخدمات ومنها مواقيت الصلاة.

وننشر في "السطور التالية" مواقيت الصلاة في محافظات مصر، اليوم الأ 3  مارس 2019، وهي كالآتي:

القاهرة

الفجر 4:54   ص 

الظهر 12:07 ص 

العصر 3:26

المغرب 5:56 م
العشاء 7:12

 
الإسكندرية

الفجر 4:58 ص 

الظهر 12:12

العصر 3:30م 

المغرب 5:59 م

العشاء 7:17 م

الإسماعيلية

الفجر 4:50 

الظهر 12:03 م

العصر 3:22 م 

المغرب 51: 5 م

العشاء 7:08 م

شرم الشيخ

الفجر 4:42 ص 

الظهر 11:55

العصر 3:15 م
المغرب 5:45 م
العشاء 7:00 م

أسوان

الفجر 4:49 ص
الظهر 12:01 م 
العصر 3:22 م
المغرب 5:53 م
العشاء 7:06 

العواصم العربية: 

مكة 

الفجر 5:21 ص
الظهر 12:34 م
العصر 3:55 م
المغرب 6:28 م
العشاء 7:38 م
 

المدينة المنورة
الفجر 5:21 ص
الظهر 12:34 م
العصر 3:55 م
المغرب 6:28 م 
العشاء 7:38 م
 

الرياض 

الفجر 4:53 ص
الظهر 12:06 ص
العصر 3:26 م
المغرب 6:00 م 
العشاء 7:10 م
 
عاصمة الأردن "عمان"

الفجر 4:39
الظهر 11:53 م 
العصر 3:11 م
المغرب 5:42
العشاء 6:57 م
 
أبو ظبى
الفجر 5:22 ص 
الظهر 12:35 م
العصر 3:56 م 
المغرب 6:26 م
العشاء 7:39 م 

الرباط 

الفجر 5:25 ص
الظهر 12:40 م 
العصر 3:56 م 
المغرب 6:26 م 
العشاء 7:44

الكويت 

الفجر 4:47 ص
الظهر 12:01 م 
العصر 3:19 م
المغرب  5:49 م
العشاء 7:05 م

ترشيحاتنا

هل تدخل هدايا الأبناء للآباء ضمن التركة بعد الوفاة.. الأطرش يجيب

طرق الوقاية من الإصابة بالشيخوخة المبكرة

هنا شيحة لشقيقتها رشا: مشتاقة لكِ

شوبير: دعوة إنفانتينو لحضور قرعة بطولة أمم أفريقيا.. فيديو

شاهد .. انهيار كوبري مشاة في طوخ على طريق الإسكندرية الزراعي.. فيديو

فكرة جديدة لطريقة عمل صينية البطاطس بالشاورما

داعش يعلن مسئوليته عن مقتل 10 جنود نيجيريين

أبو ريدة: إقبال دولي كبير على المشاركة في قرعة كأس الأمم الأفريقية

الحرائق تلتهم غابات أستراليا.. فيديو

قرار عاجل من بن سلمان بشأن طفلين سعوديين

علاج طبيعي لالتهاب القولون وآلام المعدة

عصام عبد الحميد: سلة الزمالك قدمت مباراة كبيرة أمام الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

فيديو

الخشت: جامعة القاهرة حصلت على المركز 101 عالميا في الصيدلة بالتصنيف البريطاني
صاحب واقعة الاحتجاز بالسلاسل: شقيقي أذاقني أبشع أنواع العذاب من أجل الميراث
لاعب الزمالك السابق يضع روشتة الفوز على بترو أتليتكو في الكونفدرالية.. فيديو
عامر حسين يكشف أسباب عدم تحديد موعد مباراة السوبر المصري.. فيديو
اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف الدوري وأول مباراة لـ بيراميدز.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟