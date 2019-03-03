ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأحد في محافظات مصر وبعض العواصم العربية

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وننشر في "السطور التالية" مواقيت الصلاة في محافظات مصر، اليوم الأ 3 مارس 2019، وهي كالآتي:
وننشر في "السطور التالية" مواقيت الصلاة في محافظات مصر، اليوم الأ 3 مارس 2019، وهي كالآتي:
القاهرة
الفجر 4:54 ص
الظهر 12:07 ص
العصر 3:26
المغرب 5:56 م
العشاء 7:12
الإسكندرية
الفجر 4:58 ص
الظهر 12:12
العصر 3:30م
المغرب 5:59 م
العشاء 7:17 م
الإسماعيلية
الفجر 4:50
الظهر 12:03 م
العصر 3:22 م
المغرب 51: 5 م
العشاء 7:08 م
شرم الشيخ
الفجر 4:42 ص
الظهر 11:55
العصر 3:15 م
المغرب 5:45 م
العشاء 7:00 م
أسوان
الفجر 4:49 ص
الظهر 12:01 م
العصر 3:22 م
المغرب 5:53 م
العشاء 7:06
العواصم العربية:
مكة
الفجر 5:21 ص
الظهر 12:34 م
العصر 3:55 م
المغرب 6:28 م
العشاء 7:38 م
المدينة المنورة
الفجر 5:21 ص
الظهر 12:34 م
العصر 3:55 م
المغرب 6:28 م
العشاء 7:38 م
الرياض
الفجر 4:53 ص
الظهر 12:06 ص
العصر 3:26 م
المغرب 6:00 م
العشاء 7:10 م
عاصمة الأردن "عمان"
الفجر 4:39
الظهر 11:53 م
العصر 3:11 م
المغرب 5:42
العشاء 6:57 م
أبو ظبى
الفجر 5:22 ص
الظهر 12:35 م
العصر 3:56 م
المغرب 6:26 م
العشاء 7:39 م
الرباط
الفجر 5:25 ص
الظهر 12:40 م
العصر 3:56 م
المغرب 6:26 م
العشاء 7:44
الكويت
الفجر 4:47 ص
الظهر 12:01 م
العصر 3:19 م
المغرب 5:49 م
العشاء 7:05 م