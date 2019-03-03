ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأحد في محافظات مصر وبعض العواصم العربية

يقدّم موقع "صدى البلد" خدمة إخبارية لقرائه، يعرض خلالها العديد من الخدمات ومنها مواقيت الصلاة.



وننشر في "السطور التالية" مواقيت الصلاة في محافظات مصر، اليوم الأ 3 مارس 2019، وهي كالآتي:





القاهرةالفجر 4:54 صالظهر 12:07 صالعصر 3:26المغرب 5:56 مالعشاء 7:12الإسكندريةالفجر 4:58 صالظهر 12:12العصر 3:30مالمغرب 5:59 مالعشاء 7:17 مالإسماعيليةالفجر 4:50الظهر 12:03 مالعصر 3:22 مالمغرب 51: 5 مالعشاء 7:08 مشرم الشيخالفجر 4:42 صالظهر 11:55العصر 3:15 مالمغرب 5:45 مالعشاء 7:00 مأسوانالفجر 4:49 صالظهر 12:01 مالعصر 3:22 مالمغرب 5:53 مالعشاء 7:06العواصم العربية:مكةالفجر 5:21 صالظهر 12:34 مالعصر 3:55 مالمغرب 6:28 مالعشاء 7:38 مالمدينة المنورةالفجر 5:21 صالظهر 12:34 مالعصر 3:55 مالمغرب 6:28 مالعشاء 7:38 مالرياضالفجر 4:53 صالظهر 12:06 صالعصر 3:26 مالمغرب 6:00 مالعشاء 7:10 معاصمة الأردن "عمان"الفجر 4:39الظهر 11:53 مالعصر 3:11 مالمغرب 5:42العشاء 6:57 مأبو ظبىالفجر 5:22 صالظهر 12:35 مالعصر 3:56 مالمغرب 6:26 مالعشاء 7:39 مالرباطالفجر 5:25 صالظهر 12:40 مالعصر 3:56 مالمغرب 6:26 مالعشاء 7:44الكويتالفجر 4:47 صالظهر 12:01 مالعصر 3:19 مالمغرب 5:49 مالعشاء 7:05 م