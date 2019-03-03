سيرين عبد النور بطلة فيلم زياد برجي الجديد

كشفت تقارير بالصحف اللبنانية أن النجمة سيرين عبد النور ستكون بطلة الفيلم الجديد للمغني والممثل زياد برجي في أول تعاون فني بينهما في مجال التمثيل.



وبحسب التقارير فإن هذا العمل يكون استثنائيا لأنه سيجمع اثنين من أهم نجوم التمثيل في لبنان خلال الفترة الحالية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم برجي الأخير مهراجا.



فيما تواصل سيرين عبد النور تصوير مشاهدها في مسلسل الهيبة الحصاد الذي يجمعها بالنجم السوري تيم حسن،وسوف يعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

