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وزيرة الصحة: المرحلة الثالثة من 100 مليون صحة فحصت أكثر من مليون مواطن.. إقبال منقطع النظير للمواطنين بالمرحلة الثالثة بنسبة تخطت 133% من المستهدف اليومى.. والدقهلية الأعلى إقبالا

الأحد 03/مارس/2019 - 11:45 ص
صدى البلد
  • وزيرة الصحة:
  • المرحلة الثالثة من 100 مليون صحة فحصت أكثر من مليون مواطن
  • إقبال منقطع النظير للمواطنين بالمرحلة الثالثة بنسبة تخطت 133% من المستهدف اليومى
  • فحصنا 31.8 مليون مواطن حتى الآن
  • محافظة الدقهلية حققت 204% من نسبة المستهدف اليومى

انتهت وزارة الصحة والسكان، من مسح مليون و2683 مواطنا، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالى وحتى مساء أمس، السبت.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالى من تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، فى الـ 27 محافظة وصل إلى 31 مليونًا و885 ألف مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف مسح جميع المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وقالت وزيرة الصحة إن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أمس الأول، الجمعة، إقبالا منقطع النظير فى نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 133% من المستهدف اليومى بجميع المحافظات، مشيدة بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتى استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصا من الفرق الطبية على الانتهاء من مسح جميع المواطنين المترددين على المبادرة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبال بتردد 284 ألفا و685 مواطنا بنسبة تحقيق 204% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد 215 ألفا و64 مواطنا، ثم محافظة الجيزة 167 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد 131 ألفا و237 مواطنا، ثم المنيا 115 ألفا و35 مواطنًا، تليها محافظة قنا بتردد 76 ألفا و968 مواطنا، ومحافظة الوادى الجديد بتردد بلغ 12 ألفا و712 مواطنا.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذى يتضمن مراكز علاج فيروس "سي" والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تماما.

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