كلوي كاردشيان لحبيبها الخائن: لست مصدومة فيك

وجهت نجمة تليفزيون الواقع كلوي كاردشيان، اللوم لحبيبها لاعب كرة السلة تريستان طومسون، على خيانته له مع إحدى صديقات عائلتها عارضة الأزياء جوردن وودز.



وغردت كلوي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "كان أسبوعا صعبا وأعلم أن الجميع يشعر بالأذى عند السماع عن هذا مثلي، وأنا قلت أشياءً كان لابد علي أن لا أصرح بها، حقا تريستان أنت خنتني وأهنتني ولكن الصدمة ليست كالمرة الأولى".



وأضافت: "والأصعب والذي يجعلني أتوجع بشدة أن الخيانة كانت مع شخصية قريبة مني اعتبرتها وعاملتها كشقيقتي الصغيرة، ولكن جوردن لن ألوم عليكِ لأنكِ دمرتِ عائلتي، إنها غلطة تريستان".



واختتمت تغريداتها قائلة: "عليَّ أن أستمر مع عائلتي وأحمد ربي على الصحة والعائلة وابنتي الجميلة ترو".



يذكر أن موقع Tmz الأمريكي نشر فيديو مسربا لـ طومسون وهو يخون كلوي أثناء فترة حملها في ابنتها ترو مع سيدتين، ولكنها سامحته على تلك الواقعة.